Juve, Real e Barca contro la Uefa: “Non accetteremo pressioni”

Con un comunicato congiunto, pubblicato per prima dal Barcellona, le tre squadre che ancora fanno parte della Super Lega hanno risposto alla Uefa. Ecco il comunicato di Real, Juve e Barcellona:

“FC Barcelona, ​​Juventus FC e Real Madrid CF esprimono il loro rifiuto assoluto per l’insistente coercizione che la UEFA ha mantenuto nei confronti di tre delle istituzioni più importanti nella storia del calcio. Questo atteggiamento allarmante costituisce una flagrante violazione della decisione dei tribunali di giustizia, che hanno già rilasciato una chiara dichiarazione avvertendo la UEFA di astenersi dal intraprendere qualsiasi azione che possa penalizzare i club fondatori della Super League durante il procedimento giudiziario.

Fin dall’inizio la Super League è stata promossa con l’obiettivo di migliorare la situazione del calcio europeo, attraverso un dialogo permanente con la UEFA e con l’obiettivo di aumentare l’interesse per lo sport e offrire ai tifosi il miglior spettacolo possibile. Questo obiettivo deve essere raggiunto in un quadro di sostenibilità e solidarietà, soprattutto in una situazione economica precaria come quella che stanno vivendo molti club in Europa.