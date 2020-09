Juve, Ramsey: “Con Pirlo ci divertiamo di più. L’Inter non è l’unica rivale, la Serie A è difficile”

In un’intervista ai microfoni di Sky Sport il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, in grande rampa di lancio dopo la brillante prova contro la Sampdoria, ha raccontato le sensazioni su questo inizio di stagione: “Abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo staff, nuove idee e noi giocatori siamo molto presi da questo. Credo che ci sia più divertimento rispetto all’anno scorso, gli allenamenti sono duri ma c’è anche un po’ di svago. Siamo partiti bene ma dobbiamo migliorare ancora. In questa squadra ci sono tanti grandi giocatori, tutti possiamo giocare e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sono felice di poter giocare insieme a chi ha tanta qualità in attacco. Possiamo giocare tutti insieme. L’Inter è una grande squadra, ha comprato tanto e i nerazzurri sono una delle sfidanti per lo scudetto, come il Napoli, molto forte. Il Milan ha finito bene la scorsa stagione e ricominciato allo stesso modo. La Serie A è un campionato molto difficile”.

Foto: Twitter personale