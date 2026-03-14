Juve quarta per una notte: super Yildiz e timbro di Biga per sbancare Udine
14/03/2026 | 22:40:27
Basta un gol di Boga alla Juventus per piegare 1-0 l’Udinese di Runjaic, scatto nella corsa Champions. Decide una rete dell’esterno offensivo nel primo tempo. Nella ripresa la Juve trova il gol del raddoppio con Conceicao. Poi si ferma Thuram per un colpo alla caviglia subito nel primo tempo, Spalletti inserisce al suo posto Koopmeiners. Dopo una lunga on field review, Mariani decide di annullare la rete di Conceiçao per la posizione di fuorigioco di Koopmeiners che interferisce su Okoye. I bianconeri per una notte sono al quarto posto, in attesa della sfida tra Como e Roma di domani.
foto x juventus