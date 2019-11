Torna a riempirsi l’infermeria della Juve. De Ligt ha una una lussazione alla spalla destra e ha effettuato terapie e recupero. Stesso discorso per Federico Bernardeschi, dopo i problemi all’emitorace. Douglas Costa si ferma ancora: ha invece subito una lesione al muscolo della coscia destra, serviranno un paio di settimane per il recupero. Nessun problema invece per Cristiano Ronaldo che ha svolto l’intera seduta.