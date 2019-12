Juve, problemi alla spalla per Szczesny: contro l’Udinese gioca Buffon

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Wojciech Szczesny contro l’Udinese. Il portiere polacco questa mattina ha sentito un lieve fastidio alla spalla destra e, per precauzione, resterà a riposo in occasione del match di oggi alle 15, come riferisce la Juve sui propri canali ufficiali. Al suo posto è stato convocato Mattia Perin. Il titolare, dunque, sarà Gigi Buffon.

Foto: Twitter ufficiale Juventus