Juve-Porto 0-1 all’intervallo: rigore di Sergio Oliveira al 19’

Termina in svantaggio il primo tempo della Juventus. Attesa da una rimonta, la squadra di Pirlo si trova invece sotto di un gol al primo tempo della sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. Succede tutto al 19′: Demiral interviene con troppa foga su Taremi, e l’arbitro concede il rigore, ben trasformato da Sergio Oliveira. Juve lenta, e a tratti anche prevedibile, che con difficoltà trova spazi. Nonostante i tentativi di Rabiot e Morata, respinti dall’estremo difensore portoghese, la squadra di Conceicao ha dato l’impressione di rendersi sempre pericolosa appena si riversava in avanti . Servirà qualcosa di più ai bianconeri per risalire la china nel secondo tempo.

Foto: Twitter Porto