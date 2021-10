Juve, Pjanic in visita alla Continassa. Un saluto ad Allegri ed ex compagni

Stamattina Miralem Pjanic è stato avvistato alla Continassa, quartier generale della Juventus. Il bosniaco, approfittando della pausa delle Nazionali, ed essendo infortunato e indisponibile per la sua Bosnia, ne ha approfittato per andare a far visita a vecchi amici ed ex compagni.

Nulla di più, anche perchè il centrocampista ha firmato ad agosto per il Besiktas. Pjanic ha atteso la Juve fino alla fine, sperando in un ritorno alla Vecchia Signora, ma poi non si fece più nulla.

Oggi l’occasione per andare a salutare vecchi compagni, un p0′ come aveva fatto Sami Khedira in occasione di Juventus-Chelsea.

Foto: Twitter personale