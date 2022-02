Sono arrivati gli esiti degli esami a cui si è sottoposto Weston McKennie dopo l’infortunio con il Villarreal. Pessime notizie per la Juventus, per l’americano è arrivata una diagnosi pesante dopo il duro contrasto con Estupinan che ha messo fine alla sua gara. Per il centrocampista frattura al piede, precisamente al secondo e terzo metatarso.

Stagione finita per il giocatore.