Juventus, per Chiellini nessuna lesione muscolare

Dopo l’infortunio di ieri sera in casa della Juventus con Chiellini, che aveva lasciato il campo in anticipo, si era creata apprensione intorno al difensore bianconero. Il club bianconero attraverso una nota ha reso noto che: “Buone notizie per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.”

Foto: twitter personale