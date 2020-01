Juve-Parma e Lecce-Inter: le ultimissime sulle probabili formazioni

Con la 20esima giornata di Serie A riparte anche il duello tra la Juve e l’Inter. I bianconeri domani ospiteranno il Parma all’Allianz Stadium, mentre i nerazzurri faranno visita al Lecce. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dei due incontri.

JUVE-PARMA

Sarri sembra orientato a scegliere il 4-3-1-2 con Ramsey trequartista alle spalle di Dybala e Ronaldo, al rientro in campo dopo l’assenza in Coppa Italia a causa della sinusite. In porta Szczesny, alle spalle di una linea difensiva a quattro formata da Cuadrado e Alex Sandro laterali, con Bonucci e De Ligt centrali. A centrocampo potrebbe trovare continuità la soluzione Bernardeschi mezzala (ma il favorito è Rabiot), al suo fianco Pjanic e Matuidi. D’Aversa potrebbe continuare con il 4-3-2-1: Inglese punto di riferimento offensivo, alle sue spalle potrebbero agire ancora Kucka e Kulusevki, di conseguenza Kurtic, Scozzarella (più di Grassi) ed Hernani andrebbero a comporre la cerniera di centrocampo. In difesa Darmian a destra, Gagliolo a sinistra, Alves-Iacoponi centrali.

JUVE (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot (Bernardeschi), Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kurtic. All. D’Aversa.

LECCE-INTER

Liverani dovrà fare a meno di Calderoni, al suo posto pronto Dell’Orco. A completare la difesa ci saranno Donati, Lucioni e Rossettini. In attacco c’è il ballottaggio più interessante: Babacar è favorito su Lapadula per affiancare Falco, alle loro spalle spazio a Mancosu. A centrocampo il trio composto da Petriccione, Tachtsidis e Deiola. Conte ritrova Barella e Skriniar, di nuovo a disposizione dopo la squalifica e subito in campo dal 1′. Il tecnico nerazzurro ha un solo dubbio in difesa: Bastoni, febbricitante si gioca una maglia da titolare con Godin ma quest’ultimo appare favorito. Per il resto poche sorprese: Sensi e Brozovic saranno regolarmente in mediana insieme all’ex cagliaritano. Sugli esterni confermati Candreva e Biraghi, in attacco la solita coppia Lukaku-Lautaro.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco. All. Liverani.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Foto: Twitter ufficiale Juve – Twitter ufficiale Inter