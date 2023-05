Juve (Paredes-Vlahovic) e Atalanta (de Roon-Zappacosta-Muriel) di misura. A Salerno 3-3 con triplo Dia. Blitz Torino

Si sono concluse le gare delle 18 della 33a giornata di Serie A.

La Juventus batte 2-1 il Lecce. E’ accaduto di tutto nel primo tempo, due gol annullati, un rigore, infortunio grave e un rigore. Dopo un minuto, vantaggio del Lecce con Ceesay. L’attaccante era però in fuorigioco e il VAR annulla. La Juventus passa in vantaggio al 15esimo minuto della sfida contro il Lecce. Primo gol con la maglia bianconera per Leandro Paredes, direttamente da calcio di punizione: il pallone aggira la barriera e finisce alle spalle di Falcone. La Juve raddoppia poco dopo, con Miretti, anche lui al primo gol in Serie A. Ma il VAR annulla per fuorogioco. Juve che perde De Sciglio poco dopo, per un grave infortunio, poco dopo il Lecce trova un rigore, per un evidente fallo di mano di Danilo. Al 38′, Ceesay segna la rete del pareggio. Pari che dura 2 minuti perché al 40′ torna in vantaggio la Juve. Cross di Kostic, grande palla per Vlahovic che in girata di sinistro trova il 2-1.

Nella ripresa, maggiore equilibrio ma meglio il Lecce. Soprattutto Ceesay, che impegna due volte Szczęsny. Palo anche di Danilo di testa su calcio d’angolo. A 72′, Bonucci salva ancora su Ceesay, che stava calciando a rete. Nel finale, Falcone salva su Vlahovic. La Juve vince soffrendo nel finale.

L’Atalanta batte lo Spezia 3-2, grazie a un grande inizio di secondo tempo. Lo Spezia passa in vantaggio al 18′ con Gyasi, con l’attaccante che non segnava dal girone di andata, tra l’altro gli unici gol in questo campionato al momento. Il pareggio dei bergamaschi arriva al 32′ con de Roon, un grandissimo gol per l’olandese che ha riequilibrato il match.

Nella ripresa, ripartenza veemente dei bergamaschi che passano in vantaggio al 48′ con Zappacosta. Atalanta che trova anche il 3-1, con un gol di Muriel, che non segnava da 7 mesi. Atalanta che sembra in controllo, ma all’improvviso trova la rete del 3-2 per lo Spezia, Bourabia.

Traversa di Verde per lo Spezia, nel finale, per far tremare l’Atalanta. Bergamaschi che vincono 3-2 e continuano la corsa Champions.

Pari a Salerno tra Salernitana e Fiorentina. Vantaggio granata al 10′ con il solito Dia, che sale a quota 13 gol in campionato, diventando il miglior marcatore della storia in Serie A dei campani. Il pareggio della Forentina arriva al 36′ con Nico Gonzales.

Nella ripresa, nuovo botta e risposta. Ancora Dia riporta i campani in vantaggio, il pareggio della viola con Ikoné. Ma non è finita: al 79′, fallo di Terracciano du Mazzocchi, calcio di rigore per la Salernitana. Dal dischetto ancora Dia, che segna il 3-2, tripletta personale e quindicesimo gol in campionato. Ma la Fiorentina non muore mai. All’84’, punizione di Biraghi, sinistro deviato che batte Ochoa, per il 3-3.

Infine al Marassi di Genova, il Torino batte 2-0 la Sampdoria. Decisivo il primo gol in Serie A di Buongiorno e il gol di Pellegri al 96′, che scatena una maxi rissa, per aver esultato sotto la curva della Samp. Espulso nel recupero Amione per la Samp, coinvolto nel parapiglia finale.

