Juve, da Sturaro ad Audero passando per Cerri: oltre 40 milioni di plusvalenze nell’ultimo mese

Ancora una plusvalenza d’oro per la Juve. La cessione a titolo definitivo di Audero alla Samp (20 milioni pagabili nei prossimi quattro anni), ha generato un effetto economico positivo di circa 19,9 milioni di euro, come si evince nel comunicato ufficiale della Vecchia Signora. Si tratta solo dell’ultimo affare in uscita del club bianconero, che nell’ultimo mese ha ceduto a titolo definitivo prima Sturaro al Genoa (plusvalenza di 12,9 milioni, operazione ufficializzata lo scorso 6 febbraio) e poi Cerri al Cagliari (plusvalenza di 8,4 milioni). In totale fanno 41,2 di plusvalenze nel giro di tre settimane, numeri importanti per il bilancio bianconero.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria