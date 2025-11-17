Juve, oggi si rivede in gruppo Kelly

17/11/2025 | 14:02:49

Lloyd Kelly , difensore della Juventus, ha scelto di rinunciare a uno dei due giorni di riposo concessi da Spalletti: straordinari concordati per mettersi alle spalle l’infortunio e iniziare al 100% la settimana di lavoro in vista della trasferta di Firenze. Il centrale inglese – indisponibile fin qui per un affaticamento al polpaccio – ieri si è allenato da solo in palestra, mentre oggi dovrebbe prendere parte con il resto del gruppo alla seduta di ripresa.L’obiettivo è tornare disponibile per sabato contro la Fiorentina, ma in particolare in vista del tour de force che attende i bianconeri da qui a Natale.

Foto: sito Juventus