Juve, nuovo problema muscolare per Cambiaso. Costretto al cambio al 68′

04/05/2025 | 22:19:13

Nuovo problema per Andrea Cambiaso in casa Juventus. Il giocatore bianconero è stato costretto al cambio al 68′. L’esterno ha accusato una fitta muscolare su un cross. Quindi la richiesta di cambio. Al suo posto è entrato Alberto Costa.

Anche per il Bologna problemi per Miranda, dentro Lykogiannis.

Foto: sito Juventus