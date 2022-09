Juve, numeri da brividi: 554 milioni bruciati in tre anni

Numeri da brividi quelli emersi dopo il CdA in casa Juventus. Sono ben 554 i milioni persi in tre anni. Il deficit in bilancio bianconero è cresciuto a dismisura in questi tre anni, toccando l’apice nell’ultima stagione con un -254 certificato ieri dal progetto di bilancio approvato. In ogni caso – sottolinea la Gazzetta dello Sport – la Juve è un club solido, che gode di una proprietà liquida e pronta a supportarla. I motivi dietro questo pesante rosso sarebbero da trovare nella differente classificazione dei diritti TV e nel fatto che siano venuti meno i benefici derivanti dalle rinegoziazioni dei contratti con i giocatori. Il nuovo corso, comunque, sembra già avviato, in termini sia di risparmio sui costi che di adozione di investimenti sostenibili. Gli effetti cominceranno a vedersi dalla stagione attuale.

Foto: Twitter Juventus