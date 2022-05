Juve, non solo Dybala, anche Vlahovic salta la Fiorentina

Come scritto nelle scorse ore, Paulo Dybala non ci sarà a Firenze. L’argentino, in accordo con Allegri e società, ha deciso che quella dello Stadium sarà la sua ultima gara in bianconero. Ma le novità non finiscono qui. Stando alle ultime indiscrezioni da Torino, al Franchi mancherà anche il grandissimo ex Dusan Vlahovic. La motivazione è presto detta: il serbo è diffidato e quindi verrà preservato per la nuova stagione. Non giocando, infatti, la diffida si annullerebbe. Giocando, invece, Vlahovic sarebbe a rischio giallo, soprattutto in un ambiente ostile. La Juve, ormai sicura del quarto posto, ha scelto la via della prudenza, onde evitare inutili squalifiche. Chi si potrebbe rivedere è McKennie, al ritorno dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutto il girone di ritorno.

FOTO: Juventus Facebook