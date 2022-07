Juve, non solo Di Maria. Domani anche le visite di Cambiaso

Oggi è stato il giorno dello sbarco di Angel Di Maria a Torino. Domani toccherà ad Andrea Cambiaso, esterno sinistro in scadenza tra un anno con il Genoa. La Juventus ha deciso di non aspettare più Radu Dragusin, se il difensore dovesse persistere a non accettare il Genoa, pagherà un conguaglio di 6-7 milioni di euro. Di Maria e Cambiaso, quindi, saranno i primi volti nuovi del mercato bianconero, in attesa del ritorno di Paul Pogba.

Foto: Twitter Genoa