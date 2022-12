Juve: non solo Bonucci, out anche Chiesa

Come avevamo già riportato, Leonardo Bonucci dovrà restare fermo ai box almeno per i prossimi 10 giorni, prima di essere rivalutato, a causa di un infortunio comunicato in giornata dai canali ufficiali della Juventus. Le brutte notizie non finiscono qui. Federico Chiesa, si ferma anche lui per problemi fisici. L’ex Fiorentina ha accusato un affaticamento alla coscia destra e verrà valutato prossimamente, ma sarà escluso di sicuro dall’amichevole del 17 dicembre contro l’Arsenal.

Foto: Instagram Chiesa