Juve, nominato il CdA per il prossimo triennio

La Juventus, dopo l’Assemblea degli Azionisti di oggi, ha diramato un comunicato stampa. L’Assemblea ha poi provveduto al rinnovo degli organi sociali. In particolare, ha deliberato in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/22 – 2023/24 e ha stabilito in 10 il numero dei componenti. Sulla base dell’unica lista presentata da parte del socio EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus, sono stati nominati consiglieri:

– Massimo Della Ragione;

– Maurizio Arrivabene;

– Kathryn Frances Fink;

– Andrea Agnelli;

– Laurence Debroux;

– Pavel Nedved;

– Giorgio Tacchia;

– Laura Zanetti;

– Daniela Marilungo;

– Francesco Roncaglio.

Foto: Twitter Juve