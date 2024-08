Dopo aver terminato le visite mediche, Nico Gonzalez ha lasciato il JMedical e si appresta a raggiungere la sede per la firma con la Juventus. Prima di andar via, l’argentino si è soffermato a far foto e a scambiare pensieri con i tifosi presenti. L’ex Fiorentina si appresta quindi a divenire un nuovo giocatore della Vecchia Signora.

Foto: Sito Sportitalia