Juve Next Gen, si torna a giocare al Moccagatta di Alessandria. La nota

07/08/2025 | 15:10:55

La Juventus Next Gen cambia impianto di gioco e torna al ‘Moccagatta’ di Alessandria. Questa la nota in merito della Lega Pro:

La Lega Pro ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 7 agosto 2025, ha esaminato l’istanza di deroga presentata dalla società Juventus F.C. S.p.A. datata 6 agosto 2025, per l’utilizzo dello Stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, in luogo dello Stadio “Allianz Stadium” di Torino autorizzato in sede di ammissione della propria Seconda Squadra al Campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza di deroga presentata dalla società Juventus F.C. S.p.A. per l’utilizzo dello “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria per la disputa delle Competizioni di Serie C della stagione sportiva 2025/2026 della propria Seconda Squadra.

Si rende noto, conseguentemente, a parziale modifica del Com. Uff. n. 2/CIT del 26.07.2025, che la gara Juventus Next Gen – Novara, in programma domenica 17 agosto 2025, verrà disputata presso lo Stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, con inizio alle ore 18.00.

Foto: logo JNG