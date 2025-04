Juve Next Gen, ai playoff di Serie C senza Adzic. Il montenegrino doveva collezionare almeno 25 presenze

29/04/2025 | 16:20:17

Conclusi i campionati regolari di Serie C, si aprono i playoff. Nel girone C di Lega Pro, la Juventus Next Gen si appresta ad affrontare i play-off per la quanta volta nelle ultime sei stagioni. Nonostante la prima esperienza nel Girone C e la disastrosa partenza in campionato, i bianconeri hanno conquistato il 9º posto, conquistandosi il pass per gli spareggi promozione, nei quali al primo turno affronterà il Benevento.

La compagine bianconera, però, non potrà schierare un elemento chiave, utilizzato nella seconda parte di stagione. Si tratta di Vasilije Adzic, centrocampista classe 2006, che da febbraio aiuta la Next Gen, ma ha collezionato solo 14 presenze in regular season. Per giocare i playoff doveva mettere a referto almeno 25 presenze.

Foto: twitter Juventus