Juve-Napoli, ora c’è la data per il recupero: il 17 marzo

Adesso c’è la data utile per recuperare la famosa partita Juve-Napoli. L’eliminazione del Napoli dall’Europa League rende possibile inquadrare mercoledì 17 marzo come giorno utile, l’unico disponibile, per giocare quella gara. Tutto questo indipendentemente dal percorso della Juve in Champions, anche in caso di qualificazione ai quarti di bianconeri che il 9 marzo giocheranno il ritorno contro il Porto. Mercoledì 17 marzo si recupererà anche Torino-Sassuolo, rinviata per motivi di Covid.