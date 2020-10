Juve-Napoli, interviene De Laurentiis: inviata una lettera al ministro Spadafora

Non si ferma il lungo e spinoso caso che avvolge Juventus e Napoli dopo la gara – non giocata – di ieri sera. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis – mentre il mercato è ormai al gong finale – ha inoltrato una lettera al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e al Ministro della Salute Roberto Speranza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il patron degli azzurri ha allegato alla lettera i documenti chiave, le motivazioni dell’ASL e delle ragioni vista la scelta del Napoli. Inoltre De Laurentiis ha citato il caso Palermo-Potenza in serie C, con la squadra lucana che è stata fermata dalle autorità locali. Nella lettera, come riporta Gazzetta, viene scritto: “il mancato rinvio per la disputa della partita rappresenterebbe la sconfitta di tutti. Si confida in un intervento dei Ministeri in indirizzo perché adottino ogni determinazione necessaria a ripristinare ordine, giustizia, legalità, ragionevolezza e rispetto”.

Foto: twitter Napoli