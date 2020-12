Juve-Napoli: il club azzurro presenta ricorso al Collegio di Garanzia

Juve-Napoli dello scorso quattro ottobre non si è giocata, ma non si è ancora conclusa. Il Napoli si oppone alla sconfitta per 3-0 a tavolino contro e al punto di penalizzazione ricevuto. Il club azzurro ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, come spiega in una nota l’organo di giustizia del Coni: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Il ricorso riguarda l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica”

Foto: Twitter Napoli