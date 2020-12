Juve-Napoli: De Laurentiis pronto a ricorrere al Tar in caso di bocciatura del Collegio di Garanzia

Stasera è previsto l’esito del ricorso del Napoli al Collegio di Garanzia dello Sport sul caso Juve-Napoli, la gara persa a tavolino dagli azzurri lo scorso 4 ottobre. Riferisce La Gazzetta dello Sport che, in assenza di una svolta, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis darà mandato ai propri legali di ricorrere al Tar del Lazio per avviare la procedura amministrativa. Il club spera comunque in un esito positivo, vista la rinuncia a costituirsi sia della Juventus sia della Figc, ossia di riavere il punto di penalizzazione e di giocare la gara.

Foto: sito ufficiale Napoli