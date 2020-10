Si parlava di rinvio. Di stop. Adesso è arrivata la nota della Lega di Serie A che ha confermato il match di domani sera tra Juventus e Napoli in programma alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Si chiude così una giornata surreale per Juve e Napoli: “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45”.

Foto: twitter Juve