Juve-Milan: neanche un pallone toccato da Cristiano Ronaldo nell’area avversaria

Come riporta Opta, Cristiano Ronaldo è finora avulso nel big match di questa sera contro il Milan. Infatti, l’attaccante portoghese non ha toccato neanche un pallone nell’area avversaria dimostrando che la partita di questa sera è bloccata (nonostante il gol all’ultimo di Brahim Diaz) e che Cristiano Ronaldo è stato fin qui fuori dal gioco offensivo della Juventus, che ha proposto molto poco in attacco.

0 – Cristiano Ronaldo non ha toccato neanche un pallone nell’area avversaria in questo primo tempo contro il Milan. Arretrato.#SerieA #JuveMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 9, 2021

Foto: Instagram Juventus