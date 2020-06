Juve-Milan, i convocati bianconeri: assenti in quattro. Out anche Higuain

Dopo essersi sottoposto a una sessione di allenamento finale questa mattina presso il Continassa Training Center, Mister Sarri ha nominato i suoi giocatori che affronteranno il Milan stasera all’Allianz Stadium, dando il via alle 21, dove combatteremo per un posto nella finale di Coppa Italia in Roma. Assenti Higuain, Ramsey, Chiellini e Demiral.

Ecco la convocazione di Mister Sarri.

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

24. Rugani

25. Rabiot

30 Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

35. Olivieri

38. Muratore

44. Vrioni

46. ​​Zanimacchia

77. Buffon

Foto: Twitter ufficiale Juventus