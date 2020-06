Juve-Milan, all’intervallo è 0-0. CR7 prende il palo su rigore, espulso Rebic

Si chiude sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Juve-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia (all’andata finì 1-1 a San Siro). Ma nei primi 45 minuti, quasi tutti a tinte bianconere, all’Allianz Stadium succede di tutto: al 16′ della l’arbitro Orsato, dopo la chiamata del VAR e la successiva ‘on field review’, fischia un calcio di rigore per i bianconeri di Sarri dopo un tocco di braccio di Conti in piena area. Dagli undici metri si presenta Cristiano Ronaldo, che però sbaglia colpendo il palo alla destra di Donnarumma. Sul ribaltamento del fronte, a pochi secondi di distanza dall’errore di CR7, duro intervento di Rebic su Danilo a centrocampo: Orsato, dopo averci pensato qualche secondo, estrae il rosso diretto per il croato che lascia così in dieci uomini la squadra di Pioli.

