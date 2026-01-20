Juve-Mateta, il famoso “muro” e la ricostruzione. Le ultime su En-Nesyri

21/01/2026 | 00:05:09

Su Mateta siamo stati chiari: accordi totali su ingaggio e commissioni, per convincere il Cyrstal Palace la Juventus avrebbe dovuto mettete una cifra di almeno 35 milioni per far crollare definitivamente il muro. Fino a ieri sera la Juve ci ha provato, le indiscrezioni di The Athletic sull’inserimento dell’Aston Villa hanno rimescolato le carte, vedremo come finirà. Di sicuro c’è chi ha corso troppo, parlando di una volata per mettere Mateta a disposizione di Spalletti entro Juve-Napoli di sabato, eppure le regole del mercato sono chiare. Ovvero, puoi avere tutti gli accordi che vuoi con il diretto interessato ma se non metti sul tavolo i soldi che chiedono per il cartellino il tempo fatalmente scivola e i varchi sono sempre più ristretti. Abbiamo sempre raccontato che la Juve avrebbe cominciato a lavorare su En-Nesyri come piano alternativo soltanto in assenza di certezze per Mateta. E così i bianconeri si stanno cautelando, confermando le indiscrezione turche della scorsa settimana, ora sì che si può cercare di entrare nel vivo. Presto memorizzeremo se la Juve sarà da sola oppure se il Napoli potrà tornare in pista, la volontà di En-Nesyri sara determinante. Di sicuro in sede di calciomercato ci sono piani A e piani B, presto il cambiamento di rotta può consumarsi in un attimo. Come nel caso della Juve, aspettando i prossimi e definitivi sviluppi su tutto il fronte.

Foto: Instagram personale