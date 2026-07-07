Juve-Massara: in arrivo l’annuncio. Sarà il nuovo direttore tecnico

07/07/2026 | 10:30:49

Tempo di cambiamenti per la Juventus. Accordo ormai definito con Frederic Massara che avrà un ruolo da direttore tecnico. L’annuncio avverrà nel giro di un’ora, confermata l’indiscrezione data ieri prima dell’ora di pranzo da Controcalcio. Già in passato Massara era stato valutato, la stessa cosa era accaduta per Tognozzi che per il momento ha preferito mantenere il suo incarico tra Nottingham e gli altri club controllati da Marinakis. Saranno fatte valutazioni su Modesto, già in bilico da settimane, esattamente come sono state fatte riflessioni su Chiellini. Di sicuro la Juve, con l’avvento di Carnevali, è attesa da una ristrutturazione per tornare a essere competitiva.

Foto: X Roma