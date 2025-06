Juve, lungo stop per Savona. Lesione capsulo-legamentosa di alto grado per il difensore. La nota

27/06/2025 | 22:56:37

Brutta tegola in casa Juventus in merito alle condizioni di Nicolò Savona. Il difensore, uscito per infortunio contro il Manchester City, ha riportato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado.

Questa la nota: “Nicolò Savona, a seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato durante la gara disputata ieri contro il Manchester City, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Ha già iniziato il percorso riabilitativo e tra un mese verrà rivalutato con nuovi accertamenti.

Foto: sito Juventus