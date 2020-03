Juve-Lione, l’annuncio di Aulas: “Si gioca a porte chiuse a Torino, c’è l’ok della Uefa”

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato ai microfoni dell’Equipe in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma martedì 17 marzo all’Allianz Stadium: “La Juve ci ha confermato che giocheremo a Torino a porte chiuse, c’è anche l’ok della Uefa. Il premier italiano ha disposto che non si giochino partite in Italia, poi ha detto che questa disposizione non vale per le gare internazionali. Queste variabili ci preoccupano. E per le partite internazionali, stranamente, non si proteggono le squadre in trasferta“. Il numero 1 del Lione non si è sbilanciato sulla finale della Coppa di Francia in programma il 4 aprile. “Non abbiamo fatto richiesta di rinvio e crediamo che anche il Psg non l’abbia chiesto, vediamo come andranno le nostre partite nelle coppe europee e poi ne parleremo”, ha chiuso Aulas.

Foto: sito ufficiale Juve