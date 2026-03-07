Juve lenta e prevedibile. Buon Pisa a Torino. All’intervallo è 0-0

07/03/2026 | 21:31:41

Terminato il primo tempo allo Stadium tra Juventus e Pisa. E’ 0-0 a Torino, una Juve lenta e svogliata, trova un Pisa attento e fin ora in partita. Al 4′ subito occasione per il Pisa, miracolo di Perin che trova una grande parata sul colpo di testa di Moreo che mette paura alla Juventus, poi la palla torna in gioca e interviene Bremer e gli ospiti conquistato un corner. Risponde la Juve al 10′ con un tiro di Thuram, largo. Il Pisa comunque tiene bene il campo, contro una Juve che vive di qualche folata di Conceicao che crea problemi sull’esterno, ma nulla di particolare.

Si va all’intervallo sullo 0-0. Juve poco energica e sotto ritmo.

Foto: sito Juventus