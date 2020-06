Juve-Lecce, le ultime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per la 28esima giornata di Serie A. Si parte domani con la capolista Juve che ospita all’Allianz Stadium il Lecce. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Sarri deve fare i conti con l’emergenza fasce: saranno assenti, infatti, Alex Sandro, Danilo e De Sciglio. Davanti a Szczesny, dunque, spazio a Cuadrado, De Ligt, Bonucci e l’adattato Matuidi. A centrocampo, in regia ci dovrebbe essere Pjanic (ma occhio a Ramsey, in questo caso Bentancur scala al centro della mediana e il gallese mezzala), con Bentancur e Rabiot ai suoi lati. In avanti, confermato Bernardeschi a completare il tridente insieme a Dybala e Ronaldo. Liverani ha perso Lapadula, infortunatosi nel match contro il Milan. In attacco partirà dal 1′ Babacar, alle sue spalle Falco e Saponara. Centrocampo a tre con Petriccione, Tachtsidis e Mancosu, mentre in difesa spazio a Donati, Lucioni, Rossettini e Calderoni.

Juve-Lecce, le probabili formazioni:

Juve (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic (Ramsey), Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. Allenatore: Liverani

Foto: Twitter ufficiale Juve