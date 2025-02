Juve, le prime parole di Kelly: “Non vedo l’ora. Voglio vivere una stagione di successi”

Prime parole da giocatore della Juventus per Lloyd Kelly, nuovo difensore arrivato in bianconero dal Newcastle.

Queste le sue prime parole ai tifosi tramite i canali social della Juventus: “Ciao a tutti i tifosi, sono Lloyd Kelly. Sono felicissimo di essere qua e non vedo l’ora di iniziare e avere un finale di stagione pieno di successi. Forza Juve”.

Foto: Instagram Juventus