Juve-Lazio, sfida tra due difese con gli uomini contati: out in 6 tra le due squadre

Juventus e Lazio si sfideranno questa sera alle 20.45 allo Juventus Stadium. Una sfida tra due squadre con evidenti problemi di formazione. Perché i bianconeri sono costretti ad adattare due difensori di fascia come Danilo e Alex Sandro come centrali, seppur in una retroguardia a tre, facendo scalare Chiesa e Bernardeschi come laterali su tutta la corsia. Situazione abbastanza simile per Simone Inzaghi che non può contare su Radu e Luiz Felipe, inserendo Marusic come terzo di sinistra per poi lasciare Lulic nella sua posizione ideale (seppur di ritorno da pochissimo dopo uno stop lungo). Assenti infatti Bonucci, Chiellini e De Ligt da una parte, Radu, Lazzari e Luiz Felipe nell’altra.

In questo quadro ci sono due squadre che sono all’ultima chiamata per i rispettivi obiettivi. Detto che probabilmente la Lazio non perderà punti nella questione tamponi e positivi (anche se non è una certezza), dall’altro rimanere a 43 significherebbe allontanarsi ulteriormente dal quarto posto, punto di riferimento conclamato della squadra di Inzaghi. Pirlo se dovesse lasciare punti sul campo rimarrebbe ben lontano dall’Inter prima in classifica che, da par suo, affronta un’Atalanta che in questo momento è in forma straripante.

Foto: Twitter Juventus