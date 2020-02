Juve, lavoro personalizzato per Dybala. Fisioterapia per Bernardeschi

Anche oggi la Juventus si è allenata alla Continassa: entra nel vivo la preparazione al prossimo match di campionato, quello di sabato sera a Verona. In mattinata la squadra è scesa in campo agli ordini di Mister Sarri e ha svolto un allenamento che, dopo la fase di attivazione fisica, ha visto nel menu una lunga sessione di esercizi atletici e a seguire partitella. Paulo Dybala, come da programma, ha effettuato un allenamento personalizzato tra campo e palestra, mentre Federico Bernardeschi si è sottoposto a seduta fisioterapica. Appuntamento a domani: la squadra è attesa in campo al mattino.

Foto: Twitter Juventus