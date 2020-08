Juve, la sorpresa arriva dalla Germania (Sport1, ore 13,40): ai dettagli per McKennie

La sorpresa per la Juventus arriva dalla Germania. E siccome le fonti sono sacre (ma non per chi aveva garantito sulla conferma di Messi a Barcellona), bisogna sempre citarle. Secondo Sport1, ore 13,40 (quindi storia di oltre un’ora fa) la Juve ha raggiunto un accordo con lo Schalke 04 per il centrocampista Weston McKennie, centrocampista classe 1998 statunitense. Al punto che già dalla Germania danno le cifre: valutazione sotto i 25 milioni in prestito con diritto di riscatto. La sorpresa è quindi tedesca, con il classico copia incolla italiano senza citazione delle fonti, cosa che noi facciamo regolarmente.

Foto: Twitter