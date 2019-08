Juve, la prima di Ramsey: “Orgoglioso dell’esordio. Spero in una stagione ricca di successi”

Aaron Ramsey, centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole contro la Triestina nella quale ha fatto il suo esordio in bianconero: “Sono orgoglioso per il mio debutto, sono felice per i minuti che ho giocato e di poter aiutare la squadra. Come sto? Mi sento bene, ho fatto un ottimo recupero. Adesso posso migliorare sempre più e aiutare la squadra. Sono molto carico per questo nuovo campionato, è una nuova esperienza, un nuovo campionato per me. Sono concentrato sulla mia prima sfida ufficiale. Abbiamo disputato un’ottima pre-season, abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo cercare di abituarci alle sue idee, al suo gioco. Penso che la squadra sia in buona forma e spero che avremo davanti a noi una stagione ricca di successi”.

Foto: Twitter ufficiale Juve