Juve, la notte da record di Cristiano Ronaldo: superato Casillas ed eguagliato Raul

Con il 3-0 rifilato al Bayer, la Juventus è tornata a vincere dopo il pareggio di Madrid e lo ha fatto in maniera netta e convincente. Tra le note positive della partita, ce ne sono anche un paio a livello individuale, entrambe facenti riferimento al solito Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro ha infatti raggiunto due nuovi record alla sua personale collezione. Innanzitutto, ora il lusitano è il giocatore con il maggior numero di vittorie in Champions League (102), scavalcato dunque l’ex compagno di squadra Iker Casillas. Inoltre, l’attaccante bianconero ha trovato la via del gol contro la 33esima squadra differente in Champions League, eguagliando il primato di un’altra leggenda del Real Madrid come Raul. Riconoscimenti che arricchiscono, se ancora possibile, una carriera già assolutamente straordinaria.

33 – Cristiano Ronaldo ha segnato alla 33ª squadra differente in Champions League, eguagliando il record di Raúl. Collezionista.#JuveB04 #JuveBayer pic.twitter.com/xJE8J9GW2r — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 1, 2019

Foto: twitter personale Ronaldo