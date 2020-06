Juve, la carica di Buffon: “Ripartiamo più concentrati di prima. I risultati che verranno…”

Gigi Buffon suona la carica in vista della ripartenza della Serie A. Il portiere della Juve ha scritto un messaggio sul proprio account Twitter, queste le sue parole: “Gli anni mi hanno insegnato che bisogna sempre trovare in sé stessi le giuste energie per ripartire più concentrati di prima. I risultati che verranno saranno il frutto del nostro impegno e del nostro lavoro”, ha chiuso Buffon.

Foto: Twitter ufficiale Juve