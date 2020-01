Juve, Kulusevski al J Medical per le visite mediche. Le foto

Tutto secondo copione: Dejan Kulusevski è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche per conto della Juventus. Il duttile centrocampista svedese, come raccontato, resterà al Parma fino a giugno e successivamente si trasferirà al club bianconero. Operazione già definita con l’Atalanta: 35 milioni di base più bonus che faranno arrivare la valutazione alla soglia dei 45.

Foto: Juventus Twitter