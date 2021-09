Juve, Kean si presenta: “Non sento alcun peso per essere arrivato dopo l’addio di Ronaldo”

Moise Kean, attaccante della Juventus classe 2000, è stato presentato in questi minuti dopo il suo ritorno a Torino. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

Senti il peso di essere arrivato dopo l’addio di Cristiano Ronaldo?

“Nessun peso, io sono qui per dare una grande mano alla squadra. Qui sono cresciuto e ho vissuto tanti bei momenti. Sono tornato qui per giocare, per dare il 100%, non sento nessun peso, mi sento responsabile perché indosso la maglia della Juventus”.

