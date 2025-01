Juve, Kalulu al JMedical per gli esami strumentali

Il difensore Pierre Kalulu, colpito da un infortunio nella gara di ieri in Champions League (che lo ha costretto al cambio), in mattinata si è presentato al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali. Nelle prossime ore il verdetto di quest’ultimi.

Foto: Sportitalia