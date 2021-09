Juve, Kaio Jorge può essere un jolly per Allegri dopo la sosta

La Juve si ritrova ad affrontare queste ultime due partite prima della sosta per le Nazionali, senza Dybala e Morata, infortunati. Una vera e propria emergenza in attacco per Allegri che può contare solo sul giovane Kean come punta di ruolo.

I bianconeri, però, possono recuperare presto l’attaccante brasiliano, Kaio Jorge. Il giovane, classe 2002, si è infortunato lo scorso 23 agosto. Una lesione muscolare che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di stagione, ma ora è sulla via del recupero.

Potrebbe essere un’arma importante per Allegri, che dopo la sosta avrà ancora out Morata (ne avrà per un mese circa), e un Dybala appena recuperato. Kaio Jorge, non inserito nella lista Champions, può dare un ricambio almeno in campionato e può essere un jolly sul quale Allegri potrà affidarsi.

Certo, non sarà lui a dover risolvere i problemi in attacco dei bianconeri, ma certamente può dare una mano ad Allegri in un periodo, come questo, dove c’è emergenza totale in attacco.

Foto: Sito Juventus