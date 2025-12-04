Juve, intervento perfettamente riuscito per Gatti. La nota

04/12/2025 | 11:26:26

La Juventus, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, annuncia che l’intervento al quale è stato sottoposto Federico Gatti questa mattina è perfettamente riuscito.

Questa la nota: “Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo”.

Foto: Sportitalia