Juve-Inter verso le porte aperte lunedì 9 alle 20,45. Il possibile nuovo calendario

La riunione telefonica di Lega in attesa dell’Assemblea di mercoledì ha portato a decisioni di massima che vanno solo ratificate. Nel prossimo weekend verrebbero recuperate le partite della ventiseiesima non disputate lo scorso weekend. Sabato Samp-Verona alle 20,45, domenica Udinese-Fiorentina allo stesso orario, lunedì 9 tre partite alle 18,30 (Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia) e Juve-Inter alle 20,45. La giornata numero 27 ripartirebbe da Verona-Napoli e Bologna-Juve venerdì 13 per tutelare gli impegni Champions di azzurri e bianconeri della settimana successiva. Previsto l’inserimento di un nuovo turno infrasettimanale. Ora mancano le comunicazioni ufficiali che prevedibilmente arriveranno nella giornata di mercoledì.

Foto: Juventus Twitter