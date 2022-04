Juve-Inter, l’AIA approva l’arbitraggio di Irrati e Mazzoleni. ‘Giallo’ per Massimi

Ha fatto molto discutere l’arbitraggio di Massimiliano Irrati nel derby d’Italia tra Juve e Inter. Nel mirino ovviamente l’episodio del rigore di Calhanoglu, ribattuto dal turco. Secondo gazzetta.it, però, Irrati e il suo arbitraggio, oltre che il Var Mazzoleni, sono stati pienamente approvati dai vertici dell’AIA, anche per le decisioni prese sui contrasti in campo. Non bene, invece, Massimi di Fiorentina-Empoli, che secondo la fonte sarebbe stato ‘ammonito’ per qualche decisione discutibile, soprattutto sul gol annullato a Di Francesco.

FOTO: Sito Aia